Liverpool Zirvedeki Yerini Koruyor, Puan Kaybı Yaşadı

Premier Lig'de Liverpool Zirvedeki Yerini Koruyor

Premier Lig'de Liverpool, puan kaybına rağmen liderliğini sürdürdü. Manchester United ile 2-2 berabere kalan takım, 3 hafta sonra puan kaybetmiş oldu.

Kral Kupası müsabakaları nedeniyle yalnızca bir maçın yapıldığı haftada, Liverpool’un konuk takımında Lisandro Martinez ve Amad Diallo, Liverpool'da ise Cody Gakpo ve Muhammed Salah fileleri havalandırdı.

Başka Takımların Durumu

Bu durumdan yararlanmak isteyen Chelsea ve Arsenal, liderin puan kaybettiği haftada önem taşıyan fırsatı tepti. Chelsea, Crystal Palace deplasmanından ve Arsenal da Brighton'a konuk olduğu maçta 1-1'lik eşitlikle döndü.

Sezon başından beri hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Manchester City, evinde West Ham United'ı 4-1 yenerek ikinci galibiyetini elde etti. Milli oyuncu Enes Ünal, 70. dakikada oyuna girdiği Bournemouth, sahasında Everton'ı 1-0 mağlup etti.

İspanya'da Real Madrid Öne Çıkıyor

İspanya Kral Kupası müsabakaları nedeniyle yalnızca cuma günü tek erteleme maçının oynandığı LaLiga'da, Real Madrid deplasmanda Valencia'yı 2-1 mağlup ederek liderliği devraldı. Vinicius Junior'un kırmızı kart gördüğü Madrid ekibinde, penaltı kaçıran Jude Bellingham, takımı için bir asist yaparak galibiyeti getirdi.

Serie A'da Napoli Zirvede

Serie A'da Napoli, İtalya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Atalanta'nın lig müsabakasına çıkmadığı haftada, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina deplasmanında David Neres, Romelu Lukaku ve Scott McTominay'in golleriyle 3-0 kazanan Napoli, art arda 4. galibiyetini elde etti.

Fransa'da PSG Liderliğini Koruyor

Fransa Süper Kupa'sını kazanan PSG, lig karşılaşmasına çıkmadığı bu haftada, liderliğini sürdürdü. Paris ekibi, Süper Kupa finalinde Monaco'yu Ousmane Dembele'nin uzatma dakikalarındaki golüyle 1-0 mağlup ederek müzesine bu kupayı götürdü.

Lig 16. haftasında, zirve takipçilerinden Olimpik Marsilya, sahasında Le Havre'ı 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. Lille, Nantes ile 1-1 berabere kalırken; Olimpik Lyon, sahasında Montpellier'yi 1-0 yenmeyi başardı.

Namağlup PSG, 16 hafta sonunda 40 puanla Ligue 1'de liderlik koltuğunda otururken, Marsilya 33, Monaco 30, Lille ve Lyon ise 28’er puan topladı.