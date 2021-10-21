Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lokomotiv Moskova Galatasaray muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi üçüncü grup maçında Rusya ekibi Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk olacak. Gruptaki ilk iki maçında 4 puan toplayarak grupta lider olan sarı kırmızılılar Rusya’dan lider dönmek istiyor. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını gündeme getirdi.

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lokomotiv Moskova Galatasaray karşılaşması 21 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00’de başlayacak. Central Stadı’nda oynanacak karşılaşma Exxenspor ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Avusturyalı hakem Herald Lechner düdük çalacak.

Rusya ekibi Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig’inde 11 maçta 18 puan toplayarak sezona istediği başlangıcı yapamadı. Rus temsilcisinin Galatasaray karşılaşmasında ev sahibi avantajıyla öne çıksa da takımdaki eksikleri nedeniyle Galatasaray’ın maçta şansı artıyor. Lokomotiv, özellikle son maçlarda büyük düşüş yaşıyor. Rus ekibi son 6 maçta galibiyet alamadı.

Sarı kırmızılılarda ise Sacha Boey ve Arda Turan dışında bir eksik bulunmuyor. Fatih Terim’in bu maçta ideal 11’ini sahaya sürmesi bekleniyor. Defansta Marcao, orta sahada ise Berkan Kutlu ilk 11’deki yerine dönecek.

Muhtemel 11’ler

Lokomotiv Moskova:

Galatasaray:

Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, SmolovMuslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil