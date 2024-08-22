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Los Angeles 2028: Türk Halterinde Zirve Hedefi

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için umutlu ve hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:04
Los Angeles 2028: Türk Halterinde Zirve Hedefi

Los Angeles 2028 Hedefi ile Umut Dolu

Türkiye Halter Federasyonu'nun başkanı Talat Ünlü, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın Türk halterinin zirveye ulaşacağı bir etkinlik olacağını belirtti. Ünlü, Paris 2024’e hazırlıkta oldukça kararlı olduklarını ifade ederek, "Halterde kotalar düşürüldü ve sıklet birleştirmeleri oldu. Bu, alt sıklet sporcularımızın üst sıkletlere geçmeye çalışması anlamına geliyor, ancak bu zorlu bir süreç,” dedi.

İyi Hazırlık Süreci

Ünlü, bakanlıkların desteğine de dikkat çekerek, "Muhammed Furkan, olimpiyat öncesi ciddi başarılar elde etti. 161 kilo koparma ve 197 kilo silkme yaptı, eğer Paris'te bu dereceleri gösterebilseydi, şampiyon olacaktı," diye ekledi.

Madalya Hedefi

Ünlü, mücadele atmosferinin önemini vurgulayarak, "Muhammed Furkan 2028'de kürsünün en üstünde yer almayı hedefliyor. Bu, onun korkularını aşarak daha iyi performans sergileyeceğinin bir göstergesi,” yorumunda bulundu.

Devşirme Yerine Yerli Sporcu Vurgusu

Talat Ünlü, Türk halterinin tarihine ve eski şampiyonlarına saygı göstererek, "Bugün kendi çocuklarımızla başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Naim Süleymanoğlu gibi efsanelerin izinden gitmek istiyoruz," dedi.

Ünlü, son olarak, "2028 Olimpiyatları için genç sporculara daha çok destek vereceğiz. Bu alanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında gösterdiğimiz başarılar, gelecekteki başarımızın habercisi. Önümüzdeki süreçte bu gençleri daha da geliştireceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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