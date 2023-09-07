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Luan Peres için yolu sonu göründü: Sözleşmesi dondurulacak

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Luan Peres için yolu sonu göründü: Sözleşmesi dondurulacak
Fenerbahçeli o oyuncu için karar verildi! Lisansı donduruluyor! Tüm detaylar haberimizde.

Sarı lacivertli oyuncu için beklenen karar sonunda paylaşıldı. Sözleşmesinin dondurulmasına karar verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSMİN SÖZLEŞMESİ DONDURULUYOR

Fenerbahçe'de top koşturan Luan Peres uzun süredir sakatlığı sebebiyle maçlardan uzak kaldı. Doktorlar ameliyat kararı aldı ve Fenerbahçe kariyeri de böylelikle sona ermiş oldu. Oyuncunun sözleşmesi donduruluyor. 

luan peres sözleşmesi donduruluyor

Doktorlar ünlü futbolcunun ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağını söyledikleri için sözleşmesinin dondurulmasına ve yabancı kontenjan boşluğu açılmasına karar verildi. Fenerbahçe yönetimi sözleşme dondurma teklifini ismin menajerine iletti ve önümüzdeki günlerde Luan Peres yerine yeni bir transfer yapılacak. 

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