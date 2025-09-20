Luca Zidane Cezayir Milli Takımı'nı Seçti

Granada'nın kalecisi, Fransa genç takımlarının ardından Cezayir'e yöneldi

Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, uluslararası tercihini Cezayir Milli Takımı yönünde kullandı.

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Granada’nın kalesini koruyan Luca Zidane, genç yaş kategorilerinde Fransa formasıyla toplam 30 kez sahaya çıktıktan sonra Cezayir Futbol Federasyonu’nun davetini kabul etti.

27 yaşındaki kaleci bu karar sayesinde Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takım kadrosunda yer alma fırsatı yakalayabilir.

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu’nda lider durumda. Basına yansıyan haberlere göre teknik direktör Vladimir Petković, gruptaki son iki maç için Luca Zidane’ı kadroya çağırmayı planlıyor.

Luca'nın kardeşi Elyaz ise 19 yaşında ve Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı ile 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda mücadele edecek.