Lugano ile Fenerbahçe Karşılaşıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Müsabakası
İsviçre'nin Lugano takımı, Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek.
Maç Detayları
Stat: Arena Thun
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Takım Kadroları
Lugano
- Saipi
- Zanotti
- Papadopoulos
- El Wafi
- Valenzuela
- Grgic
- Bislimi
- Doumbia
- Cimignani
- Bottani
- Aliseda
Fenerbahçe
- Livakovic
- Osayi-Samuel
- Çağlar Söyüncü
- Djiku
- Oosterwolde
- Krunic
- Fred
- Szymanski
- Tadic
- Kent
- Dzeko