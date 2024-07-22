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Lugano ve Fenerbahçe Karşılaşmasına Hazır

Lugano Teknik Direktörü ve kaptanı, Fenerbahçe maçı öncesinde motive olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:46
Lugano ve Fenerbahçe Karşılaşmasına Hazır

Lugano-Fenerbahçe Maçına Hazırlık

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Lugano yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, takımın bu maç için son derece motive olduğunu ifade etti.

Teknik Direktörün Açıklamaları

Thun Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takım kaptanı Mattia Bottani ile birlikte katılan Croci-Torti, "Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, onların kaybedecek çok şeyi var. Amacımız Fenerbahçe'yi elemek," şeklinde konuştu. Bu seviyede mücadele etmenin önemine vurgu yapan teknik direktör, "Takımımız hazır ve maça konsantreyiz. Fenerbahçe, 99 puan toplayan büyük bir ekip ve kaliteli bir kadroya sahip. Ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız," dedi.

Rövanş İhtimali ve Hedefler

Croci-Torti, "Yarın avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'daki rövanş için sağlam bir temel oluşturmak istiyoruz," şeklinde belirtti. Karşılaşmanın zorlu geçeceğinin farkında olduklarını ancak sonucun kendileri için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaptandan Mücadele Vurgusu

Takım kaptanı Mattia Bottani, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Bu maça motiveyiz ve gereken tüm hazırlıkları yaptık. Geçen sezon ligde gösterdiğimiz performansı bu maçta da sürdürmek istiyoruz," dedi. Ayrıca, "Ligde 90 dakika geçirdik, bu durum bizi fiziksel olarak avantajlı hale getirebilir. Fenerbahçe'nin sentetik sahaya alışık olmaması onlara dezavantaj sağlayabilir," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

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