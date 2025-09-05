Luis Enrique'nin bisiklet kazasında köprücük kemiği kırıldı

Paris Saint-Germain (PSG) teknik direktörü Luis Enrique, geçirdiği bisiklet kazasında köprücük kemiği kırığı yaşadı. İspanyol çalıştırıcıya acil serviste müdahale edildi ve ilerleyen dönemde ameliyat edileceği bildirildi.

Kulüp açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçirdiği bisiklet kazasının ardından PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, acil serviste tedavi altına alındı ve köprücük kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilecek. Kulüp, kendisine tam destek veriyor ve acil şifalar diliyor. Daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda paylaşılacaktır." denildi.

PSG, Luis Enrique yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.