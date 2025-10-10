Lykos Yarı Maratonu Denizli'de 26 Ekim'de — Pamukkale'den Hierapolis'e 21 km

Lykos Yarı Maratonu 26 Ekim'de Denizli'de Koşulacak

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Lykos Yarı Maratonu 26 Ekim tarihinde düzenlenecek. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle yapılacak.

Parkur ve program

Yarışın ana parkuru 21 kilometre olarak planlandı. Etkinlik, Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisinden başlayıp Hierapolis Antik Kenti'nde sona erecek. Organizasyon kapsamında ayrıca 5 ve 10 kilometre koşuları da düzenlenecek.

Basın toplantısı ve yetkili açıklamaları

Etkinlik hakkında bilgi veren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında organizasyonun önemine vurgu yaptı. Bağcı, şunları söyledi:

'Atletizm Federasyonu olarak bu tür yarışmaları her zaman destekledik. Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale'yi sporla da dünyaya tanıtmak istiyoruz. Uluslararası düzeyde sporcuların yetişmesini sağlamak için her zaman destek vermeye hazırız. Yaklaşık 9 aylık sürede 250'ye yakın özel yarışma yapıldı. Bu yarışmalarda 100 binin üzerinde sporcu ve lisanslı atlet yarıştı. Halk koşullarıyla birlikte milyonları bulmuş oldu yarışmalar. Atletizm bildiğiniz gibi bütün sporların temelidir, anasıdır.'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise etkinliğin kentin eşsiz turizm bölgelerinin uluslararası arenada tanınırlığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Bozbaş, yarı maratona 15 ülkeden gelen sporcular ile halkın da katılım sağlayacağını, Pamukkale travertenleri ve antik kentin korunmasını ön planda tutarak yarış gününde kapsamlı çalışmaların gerçekleşeceğini söyledi.

Lykos Yarı Maratonu, Pamukkale ve Hierapolis'in doğal ve tarihî dokusunu sporla buluşturarak bölgeyi tanıtmayı amaçlıyor.

