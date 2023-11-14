Maç sırasında futbolcunun dili boğazına kaçtı!





Kilis'te gerçekleşen Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçında yaşanan ürkütücü bir sakatlık, futbol sahnesine korku dolu anlar yaşattı. Kilisspor ile Önderspor arasında oynanan mücadelede, röveşataya kalkan Muhammet Güner adlı futbolcunun dili boğazına kaçtı. Olay, maçın 70. dakikasında gerçekleşti. Kilisspor'un oyuncusu Muhammet Güner, kale önünde yaptığı röveşata sırasında kafasının üzerine düşerek yerde hareketsiz kaldı. Durumu fark eden arkadaşları, Muhammet Güner'in dilinin boğazına kaçtığını gözlemledi. İşte detaylar...





KİLİSSPORDA TATSIZ KAZA

Bu kritik anlarda ilk müdahale, maçın yan hakemi Abdülkerim Dalgaç tarafından gerçekleştirildi. Muhammet Güner'e sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından genç futbolcu hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Erken müdahale sayesinde Muhammet Güner, hayata tutundu. Kilisspor'un 4-1 galip geldiği maçın ardından, takım arkadaşları, Muhammet Güner için duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

Olay, futbol sahnesinde beklenmeyen bir trajediye dönüşse de hızlı ve etkili müdahale sayesinde olumsuz bir sonuç yaşanmadı. Kilisspor'un galibiyeti ise bu olayın gölgesinde kaldı, çünkü futbolcuların sevinçleri yerine endişe hakimdi. Maç sonrası yaşanan duygusal anlar, futbolun sadece bir oyun olmadığını ve sahadaki her anın beklenmedik olaylara gebe olduğunu bir kez daha hatırlattı.