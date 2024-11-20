Macaristan Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Öncesi Türkiye ile Karşılaşıyor

Macaristan, EuroBasket 2025 Elemeleri İçin Türkiye ile Kapışacak

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) hazırlıkları sürerken, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakibi Macaristan, elemeleri zorlu bir süreçle geçirmekte. 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye karşı iki maç yapacak olan Macaristan, son iki turnuvada yer almasına rağmen 1950’lerdeki başarılarının gerisinde kalmış durumda.

Maç Detayları

İlk karşılaşma, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İkinci maç ise 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan'ın Szombathely kentindeki Savaria Arena'da oynanacak.

İlk İki Maçta Başarısızlık

Macaristan Milli Takımı, elemelerde ilk iki maçında galibiyet elde edemedi. İlk maçında İzlanda'ya 70-65, ikinci karşılaşmasında ise İtalya'ya 83-62 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Öne Çıkan Oyuncular

Elemelerde Macaristan'ın en skorer oyuncusu Zoltan Perl oldu. 29 yaşındaki oyun kurucu, her iki karşılaşmada da 12'şer sayı kaydetti. Perl'in ardından 9,5 sayı ortalamasıyla Gyorgy Goloman ile 9 sayı atan Adam Hanga dikkat çekiyor.

Deneyimli Adam Hanga

Macaristan kadrosunun en tecrübeli ismi olan Adam Hanga, kariyerine 2006 yılında Macaristan'da başladı. İspanya'nın önemli takımlarıyla pek çok başarı elde eden Hanga, bu sezon Joventut Badalona'ya transfer oldu. Elemelerde oynadığı iki maçta 9 sayı, 6,5 ribaunt ve 4 asist ile katkı sağladı.

Devşirme Oyuncu Nate Reuvers

Macaristan’ın kadrosuna dahil ettiği devşirme oyunculardan Nate Reuvers, haziran ayında Macar vatandaşlığını alarak milli takımda forma giyme hakkı kazandı. Amerikalı pivot, uzun süre NCAA liginde oynadıktan sonra Avrupa'ya geçiş yaptı ve şu anda Valencia forması giymekte.

EuroBasket Geçmişi

Macaristan, EuroBasket tarihine 16 kez adım attı. 1955'te altın, 1953'te gümüş ve 1946’da bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Ancak, 1971 yılından sonra sadece 1999 yılında finallere katılabilmesi dikkat çekiyor.

Macaristan Kadrosu

Başantrenör Gasper Okorn tarafından belirlenen 13 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor: Szilard Benke, Kristof Bognar, Marko Filipovity, Gyorgy Goloman, Adam Hanga, Akos Keller (Kaptan), Norbert Lukacs, Gergo Meleg, Zoltan Perl, Marcell Pongo, Nate Reuvers, Benedek Varadi, David Vojvoda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.