DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,03%
ALTIN
2.944,31 -0,24%
BITCOIN
3.304.490,72 0,85%

Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya

Türk paletli yüzücüler, Macaristan'daki organizasyonda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:45
Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya

Macaristan'da Başarı Dolu Bir Organizasyon

Küçükler Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Etkinlik Detayları

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 407 sporcu Macaristan'ın Keçkemet kentinde düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Bayrak Takımlarının Başarısı

Ataberk Çakır, Ece Duru Kahya, Demir Özkan ve Nisan Yağmur Keskin'den oluşan bayrak takımları, 50 metre çift palet karışık ve 50 metre çift palet karma kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Ataberk Çakır'ın Gümüş Madalyası

Ataberk Çakır, aynı zamanda erkekler 50 metre çift palet kategorisinde gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Cengiz İçin Anma Programı Düzenlendi
2
Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya
3
Atakaş Hatayspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
4
Şahin Kardeşler, Koruncuk Vakfı'nın İyilik Elçileri Oldu
5
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul: Ertuğrul Doğan Tek Aday
6
Görkem Öcal, Dünya Gençler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Son 16'da Elendi
7
Gaziantep Basketbol, Alt Sıralardan Uzaklaşmak İçin Bekliyor

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı