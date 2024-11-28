Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya

Macaristan'da Başarı Dolu Bir Organizasyon
Küçükler Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Etkinlik Detayları
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 407 sporcu Macaristan'ın Keçkemet kentinde düzenlenen etkinlikte yer aldı.
Bayrak Takımlarının Başarısı
Ataberk Çakır, Ece Duru Kahya, Demir Özkan ve Nisan Yağmur Keskin'den oluşan bayrak takımları, 50 metre çift palet karışık ve 50 metre çift palet karma kategorilerinde şampiyonluk elde etti.
Ataberk Çakır'ın Gümüş Madalyası
Ataberk Çakır, aynı zamanda erkekler 50 metre çift palet kategorisinde gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.