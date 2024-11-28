Macaristan'da Türk Paletli Yüzücülerden 3 Madalya

Macaristan'da Başarı Dolu Bir Organizasyon

Küçükler Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda mücadele eden Türk sporcular, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Etkinlik Detayları

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 407 sporcu Macaristan'ın Keçkemet kentinde düzenlenen etkinlikte yer aldı.

Bayrak Takımlarının Başarısı

Ataberk Çakır, Ece Duru Kahya, Demir Özkan ve Nisan Yağmur Keskin'den oluşan bayrak takımları, 50 metre çift palet karışık ve 50 metre çift palet karma kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Ataberk Çakır'ın Gümüş Madalyası

Ataberk Çakır, aynı zamanda erkekler 50 metre çift palet kategorisinde gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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