Macaristan Futgolf Takımları Antalya'dan Gururla Ayrıldı

Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımlarının gösterdiği performanstan duydukları gururu dile getirdi. 9-13 Aralık tarihleri arasında Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Vörös, Antalya'nın kendilerine sunduğu muazzam ortam için teşekkür etti.

Organizasyon İle İlgili Değerlendirmeler

Vörös, “Antalya'da bizi muazzam ve tertemiz bir ortam karşıladı. Otel, milli takımın dünya turnuvası için ihtiyaç duyduğu tüm olanakları sağlıyordu. Kendimizi içinde bulduğumuz ortam daha önce deneyimlediğimiz hiçbir şeyle kıyaslanamazdı” dedi. İlk günlerde yaşanan yağmurların ardından rüzgarla mücadele etmek zorunda kalan takımlar, 20 derece sıcaklık ve güneşin varlığının zorlukları telafi ettiğini belirtti.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri