Macaristan Futgolf Takımları Antalya'dan Gururla Ayrıldı
Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımlarının gösterdiği performanstan duydukları gururu dile getirdi. 9-13 Aralık tarihleri arasında Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Vörös, Antalya'nın kendilerine sunduğu muazzam ortam için teşekkür etti.
Organizasyon İle İlgili Değerlendirmeler
Vörös, “Antalya'da bizi muazzam ve tertemiz bir ortam karşıladı. Otel, milli takımın dünya turnuvası için ihtiyaç duyduğu tüm olanakları sağlıyordu. Kendimizi içinde bulduğumuz ortam daha önce deneyimlediğimiz hiçbir şeyle kıyaslanamazdı” dedi. İlk günlerde yaşanan yağmurların ardından rüzgarla mücadele etmek zorunda kalan takımlar, 20 derece sıcaklık ve güneşin varlığının zorlukları telafi ettiğini belirtti.
Başarılar ve Gelecek Hedefleri
Avrupa Şampiyonası'nda Macar takımları, kadın, erkek ve senyör kategorilerinde mücadele etti. Senyör takımının Fransa'ya kaybederek gümüş madalya elde ettiğini ve 2026 Dünya Şampiyonası Vörös, “Takımlarımızın performansından son derece gururlu ve umutluyuz. Oyuncularımız bu armayı taşımaya layık olduklarını ve 2026 Dünya Kupası'nda dikkate alınması gereken bir güç olduğumuzu defalarca gösterdiler” diye konuştu. Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin bu yıl 100. yıl dönümünün olması sebebiyle 2024 yılının kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vörös, “Burada olmak ve kendimizi göstermek için daha fazla nedenimiz vardı” dedi. Ayrıca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Dairesi ile İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky'ye destekleri için teşekkür etti. Çelebi'ye de resmi forma sponsorluğu için minnettar olduklarını belirtti. Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takımlarının performansından gurur duyduklarını bildirdi. Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takımlarının performansından gurur duyduklarını bildirdi.
Spor Diplomasi ve Teşekkürler
Vörös, “Takımlarımızın performansından son derece gururlu ve umutluyuz. Oyuncularımız bu armayı taşımaya layık olduklarını ve 2026 Dünya Kupası'nda dikkate alınması gereken bir güç olduğumuzu defalarca gösterdiler” diye konuştu.
Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin bu yıl 100. yıl dönümünün olması sebebiyle 2024 yılının kendileri için özel bir öneme sahip olduğunu ifade eden Vörös, “Burada olmak ve kendimizi göstermek için daha fazla nedenimiz vardı” dedi. Ayrıca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Spor Diplomasisi Dairesi ile İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Miklos Bujaky'ye destekleri için teşekkür etti. Çelebi'ye de resmi forma sponsorluğu için minnettar olduklarını belirtti.
Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takımlarının performansından gurur duyduklarını bildirdi.
Macaristan Futgolf Federasyonu Başkanı David Vörös, Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda takımlarının performansından gurur duyduklarını bildirdi.