Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Zarko Lazetic: 'Beşiktaş'a karşı en iyi performansımızı sergileyeceğiz'

Maccabi Tel Aviv Beşiktaş Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Maccabi Tel Aviv'in teknik direktörü Zarko Lazetic, önemli açıklamalarda bulundu.

Nagyerdei Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lazetic, "Beşiktaş gibi güçlü ve harika oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yüzde yüzümüzü verip iyi bir sonuç almak için çabalayacağız," ifadelerini kullandı.

Ev Sahibi Avantajından Yoksun Olmak

Lazetic, karşılaşmanın ev sahibi avantajı bulunmadan oynanacak olmasından bahsederek, "Bu hissi biliyoruz. Biz de kendi sahamızda oynamıyoruz ve bu avantajı kullanamıyoruz. Bu gerçeği kabul edip devam etmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Futboldan Başka Bir Şeye Odaklanmam

Amsterdam'da yaşanan saha dışı olaylarla ilgili olarak Lazetic, "Ben sadece futbola odaklanan bir teknik direktörüm. Olaylarla ilgili bir şeyler gördük. Bunun oyuncu grubuna etkisi oldu, ama ben yalnızca futbolu düşünüyorum," dedi.

Stojic: 'Beşiktaş Çok İyi Bir Takım'

Maccabi Tel Aviv futbolcularından Nemanja Stojic ise Beşiktaş hakkında, "Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörü ve oyuncuları var. Sahada her şeyimizi verip bildiklerimizi yapmak için mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.