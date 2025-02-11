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Mackolik Üzerine Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı

Mackolik AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Nihai karar 15 gün içinde açıklanacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:38
Mackolik Üzerine Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı

Mackolik Üzerine Rekabet Soruşturmasında Önemli Gelişme

Rekabet Kurulu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında yapıldı.

Soruşturma Detayları

Küle, Mackolik AŞ için Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı. Soruşturma heyeti temsilcisi, yapılan incelemeler sonucunda şirketin, reklam ofisleri ile akdettiği sözleşmelerde müşteri sınırlamaları getirdiğini ve bu durumun kanunu ihlal ettiğini ifade etti.

Şirketin Pazar Hakimiyeti

Temsilci, Mackolik'in spor müsabakalarına ilişkin skor verileriyle spor bahis bülteni ve forum hizmetleri sunarak faaliyet gösterdiği pazarlarda hakim konumda bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, şirketin sanal bahis bayilerine sunduğu reklam ve sponsorluk işbirliği paketlerinin koşullarının, D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ (Nesine) ile yapılan sözleşmelerde sağlanan ayrıcalıkların rakiplerine sunulmadığını vurguladı.

İdari Para Cezası Talebi

Bu eylemlerin, Mackolik'in hakim durumunu kötüye kullanma anlamına geldiğini belirten temsilci, teşebbüse idari para cezası uygulanmasını talep etti. Diğer yandan, Mackolik temsilcisi, birçok canlı skor hizmeti veren uygulama bulunduğunu ve rekabete aykırı herhangi bir işlem olmadığını savundu.

Nihai Karar Bekleniyor

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden duyurulacaktır.

Rekabet Kurulunca, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma...

Rekabet Kurulunca, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Rekabet Kurulunca, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma...

Rekabet Kurulunca, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

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