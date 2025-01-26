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Madalya Avcısı Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Türkiye'nin en başarılı genç atletlerinden Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:34
Madalya Avcısı Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Madalya Avcısı Aleyna Karabulut, Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor

Üç adım ve uzun atlama branşlarında 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan 18 yaşındaki milli atlet Aleyna Karabulut, madalya koleksiyonuna Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Küçük yaşlarda atletizmle tanışan Karabulut, beden eğitimi öğretmeni sayesinde 6. sınıfta spor kariyerine adım attı. İlk seçmelere katılmasıyla birlikte uzun atlama ve 3 adım branşlarında yarışmalara katılmaya başlayan Karabulut, hızla başarılar elde etti. İki branşta toplamda 12 kez Türkiye şampiyonu unvanını kazanan genç sporcu, ayrıca Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Aleyna, en son 18-19 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda her iki branşta da birinci olarak, Şubat ayında Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Spor Hayatının Merkezinde

Kendisiyle yapılan röportajda, 7 yıldır atletizmle meşgul olduğunu belirten Karabulut, ilk 3 yıl sonunda 3 adım ve uzun atlama branşlarını seçtiğini ifade etti. İlk kazandığı madalyanın büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren milli sporcu, “Spor artık hayatım oldu. Her şeyimi ona göre düzenledim ve başarılar elde ettim.” dedi.

Gelecek Hedefleri

Aleyna Karabulut, milli takım formasıyla ülkesi Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir onur olduğunu ifade ederken, “2023 Eylül ayında Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 3 adım atlamada ikinci oldum. Geçen hafta yapılan 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise uzun ve 3 adım atlamada birinci oldum.” şeklinde konuştu. Gelecek ay Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası'nın ardından, 7-10 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için de barajı geçtiğini açıkladı.

Karabulut, “Orada da ülkemi temsil edip madalya almayı hedefliyorum. İlk aşamada yazın katılacağım turnuvada Avrupa'da madalya almak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ise ülkemi temsil edip madalya kazanmak istiyorum.” diyerek geleceğe olan umutlarını dile getirdi.

Üç adım ve uzun atlama branşlarında çok sayıda Türkiye şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli...

Üç adım ve uzun atlama branşlarında çok sayıda Türkiye şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli atlet Aleyna Karabulut, madalya koleksiyonuna Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

Üç adım ve uzun atlama branşlarında çok sayıda Türkiye şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli...

Üç adım ve uzun atlama branşlarında çok sayıda Türkiye şampiyonlukları bulunan 18 yaşındaki milli atlet Aleyna Karabulut, madalya koleksiyonuna Avrupa şampiyonluğunu da eklemek istiyor.

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