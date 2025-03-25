Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri, 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:22
Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri Yapıldı

Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Seçmeleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında, Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri düzenlendi. Seçmeler, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbol sevgisini aşılamak ve yetenekli gençleri milli takıma kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yeşiltepe Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelere, Malatya, Diyarbakır ve Şırnak illerinden 11 kulüp ve 110'dan fazla sporcu katıldı. Bu organizasyon, genç futbolcuların yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat sundu.

Seçmeler hakkında bilgi veren yetkililer

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, Malatya'da olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "BtcTurk ile yaptığımız iş birliği doğrultusunda 15. bölgemizdeyiz. Bugünkü seçmelerde fizik, taktik ve psikolojik açıdan oyuncuları gözlemleyeceğiz," dedi. Ayrıca, bölgelerinde gezmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

Malatya Kadın Futbol Kulübü Yöneticisi Özge Şahin ise seçmelerin Malatya'da yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Oyuncu havuzumuzda 50'den fazla sporcu var ve böyle etkinliklerin uzun yıllardır yapılması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın kendilerini göstermesi için bu fırsat çok değerli," diye belirtti.

Bu projeyle, Türkiye'nin dört bir yanında genç kızların spora yönelmesi ve futbol oynaması için zemin hazırlanıyor. Seçmelere katılan sporcuların yanı sıra, aileler de bu önemli etkinlikte genç kızlarının yanında yer aldılar.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi kapsamında Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı.

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