Malatya'da 7. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası Başladı

Malatya'da Satranç Tutkunları Buluşuyor

Malatya'da, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası büyük bir heyecanla başladı. Turnuvanın açılışı, şehrin önemli merkezlerinden biri olan Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Turnuva Detayları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen bu prestijli etkinlik, toplamda 6 gün sürecek. Katılımcılar arasında hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen 440 sporcu yer alıyor.

Birlikte Satranç Oynama Fırsatı

Turnuvanın amacı, satranç sporunu desteklemek ve bu alandaki yetenekleri ortaya çıkarmak. Sporcular, farklı seviyelerdeki karşılaşmalar ile zihinsel becerilerini test edecek.