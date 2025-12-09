Malatya’dan 7 Sporcu Milli Takım Gelişim Kampına Seçildi

Antalya'da şubat ayında yapılacak U16 ve U13 kampına davet

Malatya’dan 7 sporcu, Antalya’da şubat ayında gerçekleştirilecek U16 ve U13 Hokey Milli Takım Gelişim Kampına katılmaya hak kazandı.

Kampa davet edilen sporcular: Zeynep Yılmaz, Enes Kaya, Devran Kaya, Bedirhan Kaya, Eray Uçar, Hüseyin Gezginci ve Arda Koçak.

Sporcular ve antrenörleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti. Müdür Kayhan, kampa gitmeye hak kazanan sporculara çeşitli hediyeler vererek antrenörleri tebrik etti.

