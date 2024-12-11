Malmö, Galatasaray Maçına Hazır: Antrenman Detayları Açıklandı

Malmö, Galatasaray Maçına Hazır

İsveç temsilcisi Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maça hazır olduğunu duyurdu. Yeni Malmö Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Henrik Rydström yönetimindeki antrenman, stat dışındaki alanda yapılan ısınma, çabukluk ve kondisyon hareketleri ile başladı. Daha sonra, çalışma Yeni Malmö Stadı'na geçildi. Burada, dar alanda pas ve minyatür kale oyunlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise, Galatasaray maçı için taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Malmö, yarın TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

İsveç temsilci Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni Malmö Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

İsveç temsilci Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni Malmö Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.