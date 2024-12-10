Malmö-Galatasaray Maçını John Brooks Yönetecek

Galatasaray ve Malmö Karşılaşmasının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç temsilcisi Malmö ile 12 Aralık Perşembe günü TSİ 20.45'te deplasmanda karşılaşacak.

Bu önemli mücadelede İngiliz hakem John Brooks düdük çalacak. UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Brooks'un yardımcılık görevlerini Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren Bond olarak belirlendi.

VAR ve AVAR Görevleri

Karşılaşmada VAR olarak Jarred Gillett, AVAR olarak ise Cesar Soto Grado görev alacak. Galatasaray'ın bu önemli maçta elde edeceği sonuç, Avrupa Ligi'ndeki geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.