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Malmö ve Galatasaray Beraberliği Corraladı: İlk Yarı 1-1

Malmö ile Galatasaray arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:37
Malmö ve Galatasaray Beraberliği Corraladı: İlk Yarı 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarı Sonuçlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile Galatasaray arasında gerçekleşen mücadelede, ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarıda Goller ve Pozisyonlar

Maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılıların çıkarken kaptırdığı topu kapan Rosengren, bekletmeden meşin yuvarlağı savunma arkasına gönderdi. Christiansen'in bekletmeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Ev sahibi ekip Malmö, 16. dakikada bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahası içindeki paslaşmaların ardından son olarak sol çaprazdaki Bolin'e gelen topta, bu oyuncunun dar açıdan yaptığı şut, araya giren Metehan Baltacı tarafından kornere çelindi.

23. dakikada Batshuayi, Sara'nın derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu ancak şutu kaleci Persson’da kaldı.

24. dakikada Malmö, bu kez öne geçti. Larsen’in sağdan yaptığı ortada, altıpas içinde arka direğe sarkan Botheim’in kafayla vurduğu top, uzak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

30. dakikada Sara’nın ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti. 38. dakikada ise Malmö, hızlı bir atakla Christiansen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Muslera başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı kurtardı.

43. dakikada Galatasaray, beraberliği sağladı. Kerem Demirbay'ın soldan ortasında, altıpas gerisine hareketlenen Jelert, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı sonucunda, Malmö ve Galatasaray arasında 1-1’lik eşitlik sağlandı.

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