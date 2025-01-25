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Manchester City Kaptanı Kyle Walker Milan'a Kiralandı

Milan, Manchester City'nin kaptanı Kyle Walker'ı 2024-25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:15
Manchester City Kaptanı Kyle Walker Milan'a Kiralandı

Manchester City Kaptanı Kyle Walker Milan'a Kiralandı

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Milan, İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City'nin 34 yaşındaki kaptanı Kyle Walker'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Walker, 2024-25 sezonunun sonuna kadar İtalyan ekibinin formasını giyecek.

Milan, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Milan, Manchester City'den Kyle Andrew Walker'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor," ifadelerine yer verdi.

34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2017 yılında Tottenham Hotspur'dan Manchester City'ye transfer olduktan sonra, kulüp adına 319 maçta forma giydi ve toplamda 17 kupa kazandı.

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