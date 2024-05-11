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Manchester City'nin deplasmanda aldığı zaferle Premier Lig liderliğine yükseldi!

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta! Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 4-0 yenerek zirveye oturdu ve Liverpool'un şampiyonluk umutlarını sona erdirdi

Yayın Tarihi: 11.05.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 16:55
Manchester City'nin deplasmanda aldığı zaferle Premier Lig liderliğine yükseldi!

İngiltere Premier Lig'de nefesler tutuldu! Manchester City, deplasmanda Fulham'ı farklı skorla mağlup ederek zirveye yerleşti ve Liverpool'un şampiyonluk umutlarını sona erdirdi. Maçın detaylarına geçmeden önce zirve yarışının son durumunu inceleyelim.

Manchester City, Craven Cottage Stadı'nda oynanan mücadelede Josko Gvardiol'un 13 ve 71, Phil Foden'ın 59, Julian Alvarez'in penaltıdan 90+6. dakikada attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekip Fulham'da ise Issa Diop, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Üst üste 7. galibiyetini alan Manchester City, puanını 85'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu ve rakiplerinin önünde avantaj sağladı. Arsenal'ın 2 puan önünde zirveye yerleşen City, Liverpool'un şampiyonluk umutlarını matematiksel olarak sona erdirdi.

Premier Lig'de heyecan dorukta! Manchester City'nin liderliği ve Liverpool'un şampiyonluk şansının sona ermesi, futbolseverleri heyecanlandırırken Premier Lig'de kimin şampiyon olacağı ise merak konusu.

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