Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer

Premier Lig 5. hafta mücadelesi Old Trafford'da oynandı

Manchester United, İngiltere Premier Ligi 5. hafta karşılaşmasında evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Old Trafford'da başlayan maçta, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip oyuncu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip erken dezavantaja düştü.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. 37. dakikada ise Casemiro'nun kafa golü farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+5'te Casemiro kırmızı kartla oyundan atıldı; bu pozisyonla Manchester United sahada 10 kişi kaldı.

Londra temsilcisi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile farkı 1'e indirdi ancak maç 2-1'lik skorla tamamlandı.

Maç sonucu, Manchester United'ın puanını 7'ye çıkarırken kulübü 9. sıraya taşıdı. Chelsea ise 8 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.