Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer

Manchester United, Premier Lig 5. haftasında Old Trafford'da Chelsea'yi 2-1 yendi; maçta iki kırmızı kart ve Altay Bayındır'ın ilk 11'deki başlangıcı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:58
Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer

Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer

Premier Lig 5. hafta mücadelesi Old Trafford'da oynandı

Manchester United, İngiltere Premier Ligi 5. hafta karşılaşmasında evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Old Trafford'da başlayan maçta, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip oyuncu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip erken dezavantaja düştü.

Ev sahibi ekip, 14. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. 37. dakikada ise Casemiro'nun kafa golü farkı ikiye çıkardı ve skor 2-0 oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+5'te Casemiro kırmızı kartla oyundan atıldı; bu pozisyonla Manchester United sahada 10 kişi kaldı.

Londra temsilcisi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile farkı 1'e indirdi ancak maç 2-1'lik skorla tamamlandı.

Maç sonucu, Manchester United'ın puanını 7'ye çıkarırken kulübü 9. sıraya taşıdı. Chelsea ise 8 puanla 6. sırada kaldı.

Öte yandan Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Genel Kurulu: 11, 12, 13. Maddeler Oy Çokluğuyla Reddedildi
2
Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
3
Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer
5
Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı
6
Milli Para Judocular Gürcistan'da 10 Madalya İle 3. Sırada
7
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü