DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.532.405,54 2,49%

Manchester United, Patrick Dorgu'yu Lecce'den Transfer Etti

Manchester United, Lecce'den Patrick Dorgu'yu transfer etti. 20 yaşındaki sol bek, 2030 yılına kadar kulüple anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:05
Manchester United, Patrick Dorgu'yu Lecce'den Transfer Etti

Manchester United, Yeni Bir Yıldız Transfer Etti

İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United, İtalya'nın Lecce kulübünden Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki sol bek ile yapılan anlaşmanın 2030 yılına kadar süreceği bildirildi.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu transferin toplam maliyeti bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon sterlin olarak belirlendi.

Patrick Dorgu Kimdir?

Aslen Nijerya kökenli olan Patrick Dorgu, Lecce'nin altyapısından yetişmiştir ve 2023 yılında A takıma yükselmiştir. Hem kulüp kariyerinde hem de uluslararası düzeyde başarılı bir grafik çizen Dorgu, takımıyla şimdiye dek 57 maçta sahaya çıkıp 5 gol atmıştır. Ayrıca, Danimarka Milli Takımı'nda da 4 maçta görev almış ve bir gol kaydetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bahçelievler'i 3-0 Mağlup Etti
2
Milli Sporcular Görkem Öçal ve Kenan Kahraman'dan Katar'da Şampiyonluk
3
Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'dan Kritik Galibiyet!
4
Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basketbol'u 100-94 Yenerek Galibiyetini Tamamladı
5
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Bornova'yı 6-0 Geçti
6
A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Cup Dünya Grubu 1'de Meksika'yı 5-0 Yenerek Namağlup Tamamladı
7
Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı