Manchester United, Patrick Dorgu'yu Lecce'den Transfer Etti

Manchester United, Yeni Bir Yıldız Transfer Etti

İngiltere Premier Lig'in köklü takımlarından Manchester United, İtalya'nın Lecce kulübünden Danimarkalı futbolcu Patrick Dorgu'yu kadrosuna kattı. 20 yaşındaki sol bek ile yapılan anlaşmanın 2030 yılına kadar süreceği bildirildi.

Transfer Detayları

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu transferin toplam maliyeti bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon sterlin olarak belirlendi.

Patrick Dorgu Kimdir?

Aslen Nijerya kökenli olan Patrick Dorgu, Lecce'nin altyapısından yetişmiştir ve 2023 yılında A takıma yükselmiştir. Hem kulüp kariyerinde hem de uluslararası düzeyde başarılı bir grafik çizen Dorgu, takımıyla şimdiye dek 57 maçta sahaya çıkıp 5 gol atmıştır. Ayrıca, Danimarka Milli Takımı'nda da 4 maçta görev almış ve bir gol kaydetmiştir.