Manisa Basket, Chris Chiozza ile Anlaştı

Manisa Basket, Chris Chiozza'yı Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin köklü takımlarından Manisa Basket, 28 yaşındaki Amerikalı oyun kurucu Chris Chiozza ile anlaştığını duyurdu.

Chiozza'nın Kariyeri

Manisa Basket'in açıklamalarına göre, Chiozza, Florida Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Houston Rockets, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Golden State Warriors gibi NBA ekiplerinde toplamda 101 maça çıkma başarısı gösterdi. Özellikle Golden State Warriors ile 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadığı belirtildi.

Avrupa Kariyeri

Avrupa basketbolunda ise İspanya'da UCAM Murcia ve Baskonia takımlarında da forma giymiştir.