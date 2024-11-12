Manisa Basket, Kazys Maksvytis ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket, 47 yaşındaki Litvanyalı başantrenör Kazys Maksvytis ile sözleşme imzaladı.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, Kazys Maksvytis ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezona Zalgiris'te başlayan Maksvytis, öncesinde 2022-2023 sezonunda Litvanya Ligi şampiyonluğu ve Avrupa Ligi'nde play-off oynama başarısı gösterdi. 2021-2024 arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Maksvytis, 2023 Dünya Kupası'nı 6. olarak tamamladı. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, antrenörümüzün zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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