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Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde FMP'yi Ağırlıyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında yarın Sırp FMP'yi konuk edecek. Maç saati 20.30!

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:28
Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde FMP'yi Ağırlıyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıkıyor

Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında yarın Sırp temsilcisi FMP'yi konuk ediyor. Müsabaka, Muradiye Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Gruplardaki Durum

Grupta şu anda 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile 2. sırada yer alan Manisa Basket, son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantiledi. Bu mücadelede bir galibiyet elde etmesi durumunda, gruptaki liderlik şansı da mevcut.

Diğer Maçlar

Günün diğer maçında ise İspanyol UCAM Murica, Yunan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek.

Önemli İstatistikler

Avrupa kupalarında 20. maçına çıkacak olan Manisa Basket, geride kalan 19 müsabakada 11 galibiyet ve 8 yenilgi elde etti. Takımın bu maçı, grup aşamasındaki son mücadelesi açısından büyük önem taşıyor.

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