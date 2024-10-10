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Manisa Basket Şampiyonlar Ligi'nde İkide İki Yaptı

Manisa Basket, FMP'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı serisini sürdürdü. Saben Lee 43 sayı ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 09:43
Manisa Basket Şampiyonlar Ligi'nde İkide İki Yaptı

Manisa Basket'in Şampiyonlar Ligi Başarısı

Türk basketbol takımı Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Sırbistan ekibi FMP'yi 101-97 mağlup ederek bu turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti. Bu başarıda önemli bir rol oynayan Saben Lee, maçta 43 sayı atarak organizasyonda bir maçta en fazla sayı atan oyunculardan biri oldu.

Saben Lee'nin Rekor Performansı

Saben Lee’nin 43 sayılık katkısı, 22 Ocak 2019'da Sidigas Avellino formasıyla Banvit'e karşı gerçekleştirilen 43 sayı rekoruna eşitlenmesini sağladı. Bu sezon UCAM Murcia karşısında 36 sayı atan Lee, ilk iki maçında 30 veya daha fazla sayı atan ilk oyuncu olarak öne çıktı.

Takımdaki Gelişmeler

Manisa Basket'le ilgili önemli bir ayrıntı ise Javon Freeman-Liberty'nin NBA ekibi Chicago Bulls'a transfer olduğunun açıklanması. Saben Lee, performansının ardından transfer teklifleri alması bekleniyor.

Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya'nın Değerlendirmesi

Başantrenör Ertuğ Tuzcukaya, FMP karşısında gösterilen yüksek performanstan gurur duyduğunu belirtti. Tuzcukaya, "Rakibimiz yetenekli oyunculardan oluşan, iyi çalıştırılan bir takım. Maç öncesi analizlerimizi tamamlayarak ikinci yarıda başarıyla reaksiyon verdik. Oyuncularımın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Gelecek Maç

H Grubu'ndaki lider konumunu koruyan Manisa Basket, 22 Ekim Salı günü Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek.

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