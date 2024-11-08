Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya Dönemi Kapatıldı

Manisa Basket'te Yeni Bir Dönem Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket, başantrenör Ertuğ Tuzcukaya ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı.

Ayrılma Bildirisi

Manisa Basket'in yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Teşekkürler Ertuğ Tuzcukaya. Başantrenörümüz Ertuğ Tuzcukaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

Yeni Başarılar Dileği

Yapılan açıklama, Manisa Basket'in gelecekteki hedeflerini belirlemekte ve yeni bir lider arayışına girdiğini göstermektedir. Bu ayrılığın ardından ekip, önümüzdeki dönem için yeni bir başantrenör atamak üzere çalışmalara başlayacaktır.