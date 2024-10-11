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Manisa Basket Troy Brown'u Kadrosuna Kattı

Manisa Basket, NBA tecrübesine sahip Troy Brown ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 18:00
Manisa Basket Troy Brown'u Kadrosuna Kattı

Manisa Basket, Troy Brown'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Manisa Basket, NBA geçmişi olan Troy Brown ile sözleşme imzaladı.

Brown'un Takıma Katılması

Yapılan resmi açıklamaya göre, Troy Brown, şutör oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir oyuncudur.

NBA Kariyeri

2018 NBA Draft’ında Washington Wizards tarafından 18. sıradan seçilen Brown, kariyeri boyunca Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons takımlarında toplam 356 karşılaşmada yer aldı.

Yeni Sezon Hedefleri

Brown'un oyun yetenekleri ve performansıyla, Manisa Basket'in sezonun geri kalanında önemli bir unsur olacağı vurgulandı. "Manisa Basket ailesine hoş geldin," denildi.

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