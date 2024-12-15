Manisa Basket, Yukatel Merkezefendi'yi 80-75 Yenerek 10. Haftada Galip Geldi

Manisa Basket, 10. Haftada Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında, Manisa Basket, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı. Maç sonucu Manisa Basket'in 80-75'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyet, Manisa Basket için ligdeki konumunu güçlendirirken, Yukatel Merkezefendi için zorlu bir mağlubiyet olarak kayıtlara geçti. Takımlar arasındaki rekabetin arttığı ligde bu önemli maç, basketbolseverler için keyifli anlar sundu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Arca Tülüoğlu (3), Manisa Basket'ten Saben Lee (sağda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Arca Tülüoğlu (3), Manisa Basket'ten Saben Lee (sağda) ile mücadele etti.