Manisa'da Çocuklar İçin Dostluk Turnuvası Düzenlendi

Manisa'da Çocuklar İçin Spor Dolu Bir Etkinlik

Manisa'da gerçekleştirilen dostluk turnuvası, geçici ve uluslararası koruma statüsündeki 550 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında eğitim alan çocuklar, eğitimin ardından turnuvada yeteneklerini sergiledi.

BM ve Barça Vakfı İş Birliği

Barça Vakfı'nın desteğiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde yürütülen "Türkiye'de Geçici ve Uluslararası Koruma Altındaki Gençler ve Ev Sahibi Topluluktan Gençler İçin Spor Yoluyla Barışı ve Korumayı Destekleme Projesi" kapsamında düzenlenen turnuva, Manisa'daki çeşitli ilçelerde eğitim alan 8 ila 16 yaşındaki çocukları bir araya getirdi.

Gençler İçin Sosyal Uyum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Dr. Ümran Başar, projeyi Türkiye'de ilk kez Manisa'da gerçekleştirdiklerini belirtti. Proje sayesinde iki bine yakın gence ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Başar, spor aracılığıyla farklı kültürlerden gelen çocukların sosyal uyumunu desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Katılımcıların Düşünceleri

Turnuvada yer alan 8 yaşındaki Nehir Bostancı, voleybol branşındaki heyecanını dile getirerek, "Buraya gelirken çok heveslendik. Bu eğitim bize dostluğu ve arkadaşlığı öğretti," dedi. 7 yaşındaki Eliz Demir ise voleybolun kendisi için en sevdiği spor olduğunu ve bu süreçte yeni arkadaşlar edindiğini paylaştı. Suriye uyruklu 9 yaşındaki Rasha Nasır, organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, arkadaşlarıyla iyi anlaştığını ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Açılış Töreni

Turnuvanın açılışına; Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal da katıldı.

Manisa'da aralarında geçici ve uluslararası koruma statüsü altındaki çocukların da bulunduğu 550 çocuk, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında aldıkları eğitimin ardından Dostluk Turnuvası'na katıldı.

Manisa'da aralarında geçici ve uluslararası koruma statüsü altındaki çocukların da bulunduğu 550 çocuk, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında aldıkları eğitimin ardından Dostluk Turnuvası'na katıldı.