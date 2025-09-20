Manisa FK 3-4 Esenler Erokspor: Taşkın ve Özköylü maç sonrası açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 4-3 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Taner Taşkın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Taner Taşkın'ın değerlendirmesi

"Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup bir şekilde ayrılıyoruz", dedi. Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her türlü duyguyu yaşadıkları bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, 2-0 öne geçtikten sonra sonuç adına umutlandıklarını ancak penaltı sonucu yedikleri golle rakiplerini müsabakaya ortak ettiklerini ifade etti.

İkinci yarının başında penaltıdan buldukları golle farkı yeniden 2'ye çıkardıklarını hatırlatan Taşkın, şunları kaydetti: "Tamam her şey bitti, rakibimiz de kırıldı derken yine kendi kalemize attığımız bir gol var. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtan mağlup bir şekilde ayrılıyoruz. Maalesef rakip çok fazla bir şey üretmeden biz kendi kendimize mağlup oluyoruz. Burada da baş sorumlu tabii ki benim. Bu ekibin başı benim, teknik adamı benim. Buna önlem almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz."

Taşkın, kalan maçlarda daha basit oynayan, girdiği pozisyonda gole çevirebilen ve daha iyi savunma yapan bir takım olmak için mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

Osman Özköylü'nün yorumu

Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü, zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Manisa kendi sahasında iyi oynayan, enerjisi çok yüksek, çok diri, çok genç bir takım. Önemli oyunculara sahipler. Belki çok alternatifleri yok ama her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performans bizim için çok sevindirici, çok mutluluk verici. 3-1'den geriye gelmek, maçı son ana kadar kovalamak, takip etmek, kazanmak için o enerjiyi yansıtmak gerçekten çok değerli."

Özköylü, müsabakada dersler alacakları bölümlerin de olduğunu vurgulayarak, "Maç içinde yaptığımız hatalar yediğimiz üç gol. Bizim adımıza mutlaka tedbirlerin alınması gereken analizimizi iyi yapıp eksiklerimizi doğru şekilde bulup ona göre tedbirimizi almamız gerekiyor." dedi. Ayrıca çarşamba günü İstanbulspor maçına kısa sürede hazırlanacaklarını ve dinlenme süresinin kısıtlı olduğunu belirterek, yoğun bir hazırlık dönemi geçireceklerini aktardı.

