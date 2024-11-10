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Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 Yenerek Üst Üste 2. Galibiyetini Aldı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-0 ile geçerek puanını artırdı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:11
Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 Yenerek Üst Üste 2. Galibiyetini Aldı

Manisa FK'nın Dominasyonu

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında heyecan dolu bir karşılaşmada, Manisa FK, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

İlk Yarıda Gelen Gol

Maçın ilk yarısında üstün bir oyun sergileyen Manisa FK, seyircisinin desteğiyle rakip kaleye etkili geldi. İlk gol *** dakika***da geldi ve ev sahibi ekibi öne geçirdi.

İkinci Yarıda Farkı Açtı

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Manisa, *** dakika***da ikinci golü bularak farkı ikiye çıkardı. Bu golle birlikte galibiyetini pekiştiren Manisa FK, puan cetvelinde önemli bir avantaj elde etti.

Öne Çıkan Performanslar

Takımın oyuncuları, gösterdikleri performansla göz doldurdu. Manisa FK'nın kalecisi de yaptığı kurtarışlarla rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Gelecek Maçlar

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki çıkışını devam ettirerek gelecek haftalarda da bu formunu sürdürmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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