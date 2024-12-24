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Manisa FK, Hakan Şapçı ile Yeni Bir Döneme Başladı

Manisa FK, teknik direktör Hakan Şapçı ile sözleşme imzalayarak yeni bir döneme girdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:44
Manisa FK, Hakan Şapçı ile Yeni Bir Döneme Başladı

Manisa FK, Hakan Şapçı ile Teknik Direktörlük Sözleşmesi İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktörlük görevine Hakan Şapçıyı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde düzenlenen törenle, teknik direktör Şapçı ile Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni Dönem İçin Umut Dolu Açıklamalar

Teknik direktör Hakan Şapçı, siyah-beyazlı ekibe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa futbolu ile ilgili çok güzel hayallerimiz var ve güzel gelişmeler yaşanıyor. Yeni dönemde hep birlikte bu hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Sportif direktör Serkan İşyapan ise, Şapçı ve ekibine yeni görevlerinde başarı dileyerek, "Hocamız, Manisa'nın yetiştirdiği değerli bir teknik adam. Onunla birlikte çalışacağımız için mutluyuz. Hakan hocamıza ve ekibine güveniyoruz. Kulübümüzle başarılı bir sezon geçireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı (sağda)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı (sağda) getirildi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde teknik direktör Şapçı ile Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan (solda) resmi sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı (sağda)...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktörlük görevine Hakan Şapçı (sağda) getirildi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde teknik direktör Şapçı ile Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan (solda) resmi sözleşmeyi imzaladı.

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