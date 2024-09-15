Manisa FK, Kocaelispor'u Deplasmanda Yendi

Trendyol 1. Lig'in 5. Haftası
Kocaelispor - Manisa FK Maçı
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Manisa FK, 2-1 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmada Manisa FK, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Manisa FK, 2-1 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.
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