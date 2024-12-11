Manisa FK MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, MKE Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Manisa FK, bu önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekip Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, 17 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın başında oyuncular ısınma hareketleri yaptı ve sonrasında pas çalışmaları üzerinde duruldu. Yapılan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Manisa FK, 13 Aralık Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Takımda, kart cezalısı Birkan Yılmaz ve sakatlığı bulunan Mustafa İnan dışında eksik oyuncu bulunmadığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.