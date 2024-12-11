DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,72 -0,02%
ALTIN
3.019,09 -0,11%
BITCOIN
3.443.166,23 -2,46%

Manisa FK MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:19
Manisa FK MKE Ankaragücü Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, MKE Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Manisa FK, bu önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ekip Fikri Bayrıl Tesisleri'nde, 17 Yaş Altı Takım Teknik Direktörü Osman Bilik yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanın başında oyuncular ısınma hareketleri yaptı ve sonrasında pas çalışmaları üzerinde duruldu. Yapılan antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Manisa FK, 13 Aralık Cuma günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Takımda, kart cezalısı Birkan Yılmaz ve sakatlığı bulunan Mustafa İnan dışında eksik oyuncu bulunmadığı bildirildi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Manisa FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi
2
Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!
3
Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı
4
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i Transfer Etti
5
TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma
6
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı
7
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!