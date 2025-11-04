Manisa FK, Özbelsan Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 13. hafta Özbelsan Sivasspor deplasmanına hazırlanmak için antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:13
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Özbelsan Sivasspor karşılaşması için saha çalışmalarına başladı.

İlk idman tamamlandı

Siyah-beyazlı ekip, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda ardından dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları yapıldı.

Hazırlıklar sürecek

Manisa FK, Özbelsan Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

