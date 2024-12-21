Manisa FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Geçti

Manisa FK 2-1 Şanlıurfaspor: Trendyol 1. Lig'de Önemli Galibiyet

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, Manisa FK evinde Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen maçta Manisa FK, rakibini 2-1 geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Manisa FK, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuç, takımın ligdeki hedefleri açısından da büyük bir önem taşıyor.

Futbolseverlerin ve spor yorumcularının dikkatini çeken bu maç, Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK ile Şanlıurfaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Demba Diallo (21) ile Şanlıurfaspor’dan Mehmet Coşkun (42) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK ile Şanlıurfaspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Demba Diallo (21) ile Şanlıurfaspor’dan Mehmet Coşkun (42) mücadele etti.