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Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: Uyum Galibiyeti Getirdi

Manisa FK, Fatih Karagümrük maçını kazanarak uyumunu gösterdi. Teknik direktör Çağdaş Çavuş, takım içindeki ilerlemeyi değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 22:10
Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: Uyum Galibiyeti Getirdi

Manisa FK Fatih Karagümrük Maçında Öne Çıktı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında, Manisa FK, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir zafer elde etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, takımının uyumunun galibiyeti getirdiğini ifade etti.

Yeni Bir Takım Oluşturma Süreci

Çağdaş Çavuş, yeni bir takım oluşturma sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Milli takımın çeşitli yaş gruplarında oynayan oyuncularımız, tecrübeli oyuncular ve yabancı futbolcularla bir araya gelerek uyumlu bir takım oluşturuyoruz," dedi.

Hazırlık Dönemi Başarıları

Ayrıca, Çavuş, hazırlık dönemi boyunca takımın güzel bir uyum yakaladığını belirtti. "Daha önce oynadığımız iki maçta da oyuncularımız güzel bir performans sergiledi. Bu maçta da o görüntünün devamını gördük. Timimizin daha fazlasını yapacağına inanıyorum," dedi.

Disiplin ve Mücadelenin Önemi

Çavuş, sözlerine şöyle devam etti: "Bir oyunu oynamak, sahada belirli bir disipline ulaşmak zorlayıcı. Oyuncularımın benim anlatımlarımı inanmaları ve bu mücadelede yer almaları memnuniyet verici. Ligin daha başındayız ve bu galibiyeti sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz."

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