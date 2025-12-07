Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda 3. hafta geride kaldı. Karaköyspor liderliğini sürdürürken Horozköyspor, A. İstasyonspor ve 1984 Salihlispor galip geldi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:04
Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Hafta Özeti

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda 3. hafta maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Karaköyspor'un deplasmanda aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdürmesi oldu.

Haftanın öne çıkan sonuçları

Karaköyspor, deplasmanda konuk olduğu Çatalköprü Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek 3. haftayı da lider kapadı.

1984 Salihlispor, TopSahası SK'yı 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı.

A. İstasyonspor, sahasında ağırladığı Turgutlu 45 FSK'yı 2-1 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Haftanın bir diğer sıkı mücadelesinde Horozköyspor, deplasmanda Yıldızspor 45'i 2-1 mağlup etti.

Puan durumu ve öne çıkanlar

3. hafta sonunda Karaköyspor 9 puanla zirvede yer alıyor. Turgutlu 45 FSK, Horozköyspor, 1984 Salihlispor ve A. İstasyonspor ise eşit şekilde 6'şar puanla takipte.

4. Hafta programı

B Grubu'nda 4. hafta maçları şöyle gerçekleşecek: Horozköy - A. İstasyon, Turgutlu - 1984 Salihli, Topsahası - Çatalköprü ve Karaköy - Yıldızspor.

Grubun son haftalarında puan cetveli hareketli kalmaya devam ediyor; takımlar, üst sıralar için kritik karşılaşmalara hazırlanıyor.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA 3. HAFTA MAÇLARI NEFES KESTİ. KARAKÖYSPOR (FOTOĞRAFTAKİ...

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA 3. HAFTA MAÇLARI NEFES KESTİ. KARAKÖYSPOR (FOTOĞRAFTAKİ TAKIM) DEPLASMANDA 3 FARKLI SKORLA GALİP GELİP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜRKEN, HOROZKÖYSPOR, A. İSTASYONSPOR VE 1984 SALİHLİSPOR HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATAN DİĞER EKİPLER OLDU.

MANİSA SÜPER AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA 3. HAFTA MAÇLARI NEFES KESTİ. KARAKÖYSPOR DEPLASMANDA 3...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Monaco - Galatasaray: Hakem Danny Makkelie
2
Patnos'ta Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası Başladı
3
Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede
4
Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı'na 493 Sporcu Katıldı
5
Göztepe - Trabzonspor maçında VAR Cihan Aydın
6
Erzurumşehir SK U-16'den Play-Off Başarısı
7
Beşiktaş - Gaziantep FK 13. Randevu: Tüpraş Stadyumu’nda Saat 20.00

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi