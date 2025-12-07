Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Haftada Karaköyspor Zirvede

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu: 3. Hafta Özeti

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda 3. hafta maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Haftanın en dikkat çeken sonucu, Karaköyspor'un deplasmanda aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdürmesi oldu.

Haftanın öne çıkan sonuçları

Karaköyspor, deplasmanda konuk olduğu Çatalköprü Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek 3. haftayı da lider kapadı.

1984 Salihlispor, TopSahası SK'yı 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla tamamladı.

A. İstasyonspor, sahasında ağırladığı Turgutlu 45 FSK'yı 2-1 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Haftanın bir diğer sıkı mücadelesinde Horozköyspor, deplasmanda Yıldızspor 45'i 2-1 mağlup etti.

Puan durumu ve öne çıkanlar

3. hafta sonunda Karaköyspor 9 puanla zirvede yer alıyor. Turgutlu 45 FSK, Horozköyspor, 1984 Salihlispor ve A. İstasyonspor ise eşit şekilde 6'şar puanla takipte.

4. Hafta programı

B Grubu'nda 4. hafta maçları şöyle gerçekleşecek: Horozköy - A. İstasyon, Turgutlu - 1984 Salihli, Topsahası - Çatalköprü ve Karaköy - Yıldızspor.

Grubun son haftalarında puan cetveli hareketli kalmaya devam ediyor; takımlar, üst sıralar için kritik karşılaşmalara hazırlanıyor.

