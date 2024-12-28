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Manuel Chiquete: Bacağını Kaybetmesine Rağmen Futbola Dönüş Hikayesi

Angolalı futbolcu Manuel Chiquete, bacağını kaybetmesine rağmen ampute futboluyla büyük başarılara imza attı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:03
Manuel Chiquete: Bacağını Kaybetmesine Rağmen Futbola Dönüş Hikayesi

Manuel Chiquete: Bacağını Kaybetmesine Rağmen Futbola Dönüş Hikayesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel Chiquete, antrenmana giderken geçirdiği trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen futbol tutkusunu asla kaybetmedi.

Küçük yaşlardan itibaren futbola merak salan Chiquete, 18 yaşında annesinin kullandığı araçla yaşadığı kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Annesi kazayı hafif yaralarla atlattı ancak Chiquete sol bacağını kaybetti ve 11 ay boyunca tedavi gördü.

Uzun bir süre futboldan uzak kalan genç oyuncu, üniversite yıllarında ampute futbol oynayan arkadaşlarının teşvikiyle tekrar sahalara döndü. Chiquete, kısa sürede elde ettiği başarılarla Angola Milli Takımı'na seçilerek 2018 yılında dünya şampiyonu, 2022 yılında ise dünya ikincisi oldu.

Engelleri Aşmak İçin Motivasyon

Futbola olan tutkusunun asla sönmediğini ifade eden Manuel Chiquete, "'Engelli olduktan sonra hayat bitmiyor, yaşamaya devam ediyoruz'" sözleriyle engellilerin sporla ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Chiquete, "Bir ayak ya da kol yok olabilir ama mutluluğumuzu koruyabiliriz. Ben futbolu çok seviyordum. Allah bana futbol oynamam için ikinci bir şans verdi." dedi.

Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Chiquete, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve teknik direktör Faruk Kuduban’a teşekkür etti. Gözlerin görmesi, nefes almanın ve yaşamanın önemli olduğunu belirten genç futbolcu, gelecekte Trabzon Büyükşehir Belediyesi formasıyla şampiyonluk yaşamayı umduğunu ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel Chiquete, antrenmana giderken geçirdiği trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 32 yaşındaki Angolalı oyuncusu Manuel Chiquete, antrenmana giderken geçirdiği trafik kazasında bacağını kaybetmesine rağmen futboldan kopmadı.

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