Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'na Veda Etti

Bayern Münih'te kariyerini sürdüren 38 yaşındaki tecrübeli kaleci Manuel Neuer, Almanya Milli Futbol Takımı'na veda etti. Kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, milli takım kariyerinin sonlandığını duyurdu.

Duygusal Bir Veda

Neuer, açıklamasında, "Teşekkürler Almanya. Milli takım formasını giymiş olmaktan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullanarak, kariyerine dönüp bakmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Almanya için 124 Maç

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı forması altında toplamda 124 maçta görev alarak, tarihteki önemli kalecilerden biri olarak anılmaya başladı. Uzun süreli kariyerinin ardından, bu yeni dönemde Bayern Münih'teki görevine devam edeceği belirtildi.