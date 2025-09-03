DOLAR
Marakeş Stadyumu 2030 Dünya Kupası'na 35 milyon dolarlık yatırımla hazırlanıyor

Marakeş'in ikonik stadyumu, 35 milyon dolarlık yatırımla 46 bine çıkarılarak 2025 Afrika Kupası ve 2030 Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:02
Marakeş Stadyumu 2030 Dünya Kupası'na 35 milyon dolarlık yatırımla hazırlanıyor

Marakeş Stadyumu, Kırmızı Şehir ile Bütünleşiyor

Fas'ın tarihi ve kültürel dokusuyla bütünleşen Marakeş, hem turistlere hem de sporseverlere sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Şehrin kırmızı tonlarındaki mimarisinden esinlenen stadyum, geleneksel unsurları modern tesislerle harmanlayarak dikkat çekiyor.

Mimari ve Kapasite Yenilemesi

Marakeş Stadyumu, kalın duvarları, yüksek kuleleri ve karmaşık minareleriyle şehrin mimari karakterini yansıtacak şekilde tasarlandı. Mevcut 41.245 kişilik kapasitenin, 35 milyon dolar tutarındaki yatırımla 46 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

Tesis kapsamında yenilenen unsurlar arasında soyunma odaları, konferans ve çalışma salonları, özel basın alanı ve VIP takımlar için genişletilmiş otopark bulunuyor. Ayrıca 180 kişilik restoran, yedi büyük salon ve 15 VIP oda stadyumda yer alacak.

Tüm koltukların VIP standardına yükseltilmesi, geniş Wi-Fi kapsaması ve yeni teknolojiler sayesinde stadyumda tam erişim imkanı sağlanacak.

Tarihçe ve Önceki Organizasyonlar

Marakeş Stadyumu'nda oynanan ilk maç 5 Ocak 2011'de gerçekleşti. Açılış maçında Fas'ın Wydad takımı Paris Saint-Germain ile karşılaşırken, ikinci maçta KACM ile Olympik Lyon mücadele etti; her iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Stadyum, 2013 ve 2014 yıllarında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı ve her iki yılda da final maçına sahne oldu.

Ev Sahipliği ve Ulaşım

Marakeş, lüks tatil köylerinden bütçe dostu konaklama seçeneklerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor ve taraftarların ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahip. Atlas Dağları'nın eteklerindeki konumu ve Menara Havalimanı aracılığıyla şehre birçok önemli noktadan doğrudan uçuş bağlantısı bulunuyor.

2030 FIFA Dünya Kupası ve Bölgesel Planlama

Fas, 2025 Afrika Uluslar Kupası ile birlikte İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Organizasyonun Fas ayağında başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde maçlar düzenlenmesi planlanıyor.

Turnuva kapsamında Güney Amerika'da Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer karşılaşma oynanacak. Etkinlik, Dünya Kupası'nın 100. yılı şerefine ilk maçların Güney Amerika'da oynanması ve geri kalan karşılaşmaların İspanya, Fas ve Portekiz'de gerçekleştirilmesi planlanan 3 kıtada 6 ülkede düzenlenecek geniş çaplı bir organizasyon olacak.

