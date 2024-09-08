Marc Marquez, San Marino Grand Prix'sini Kazarak Sezonuna Devam Ediyor

San Marino Grand Prix’sinde Zafer

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 13. ayağı olan San Marino Grand Prix’sini, Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Marc Marquez kazanmayı başardı. Bu etkileyici yarış, Rimini’de bulunan 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti üzerinde 27 tur üzerinden gerçekleşti.

Yarışın Detayları

Marquez, 9. cepten başladığı yarışta, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2’nci, kariyerindeki 61’inci MotoGP galibiyetini elde etti. Ducati Lenovo takımının sürücüleri Francesco Bagnaia ve Enea Bastianini ise podyumu tamamlayarak sırasıyla 2’nci ve 3’üncü oldular. Bagnaia, yarışın bitiş çizgisini Marquez’den 3.1 saniye sonra geçti. Bastianini ise liderin 5.4 saniye gerisinde kaldı.

Pilotlar Klasmanına Etkisi

Pilotlar klasmanı lideri Jorge Martin (Prima Pramac takımı) mücadeleyi 15. sırada tamamladı. Son 2 yılın şampiyonu olan Bagnaia, puanını 305’e yükselterek Martin ile arasındaki farkı 7 puana düşürdü.

Öne Çıkan Pilotlar

Sezonun 14. yarışı olan Emilia-Romagna Grand Prix’si 22 Eylül’de düzenlenecek. Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler ise şöyle: