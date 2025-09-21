Marcel Licka: 'Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız' | Samsunspor 3-2 Fatih Karagümrük

Marcel Licka: Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 3-2 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Marcel Licka, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası değerlendirme

Licka, takımının oyunundan memnun olduğunu ancak ceza sahası performansının belirleyici olduğunu ifade ederek, "Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız." sözleriyle eksiklikleri öne çıkardı.

"Maalesef hayat böyle, futbol bazen verir, bazen alır. İyi top oynayabilirsin. Topa daha çok fazla sahip olabilirsin. Ama bunlar yetmez."

"Bence bugün kötü değildik. Ama ceza sahası bu oyunu belirliyor. Rakip ceza sahasında ve senin kendi ceza sahanda bu oyun belirleniyor. Eğer birinde kötü olursan kaybedersin ya da rakibin kötüyse o zaman da kazanırsın."

"Gerçekten 3. bölgede o sakinliğe ve kaliteye sahip değiliz. Tekrar kendi kalemizi attık."

Teknik direktör, bahanelere sığınmadıklarını vurgulayarak, "Bu artık şanssızlık boyutuna geldi ama ben buna da inanmıyorum çünkü bunun için de iyi çalışmak gerekiyor." dedi. Ayrıca "Biz bahanelerle, şans hakkında konuşamayız. Ceza sahasında hem kendi hem de rakibin ceza sahasında daha iyi olmamız gerekiyor." ifadeleriyle ceza sahasındaki kalite ihtiyacını yineledi ve topa daha çok sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'a 3-2 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Marcel Licka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.