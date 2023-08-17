Maribor - Fenerbahçe CANLI maçı izle - S Sport Plus

2023-2024 sezonunda üç pistte mücadele edecek olan Maribor, Fenerbahçe ile kozunu paylaşacak. Oyunla ilgili bütün detaylar merak uyandırıyor ve arama motorlarında aranıyor. Bu kapsamda en çok arana soru ise Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? oldu..





MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Maribor - Fenerbahçe karşılaşması 17 Ağustos Perşembe saat 21:15'te S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic

Fenerbahçe: Altay, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

"Avrupa'da 258. maç"





Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupası müsabakalarında 257 kez forma giydi. 98 galibiyete ulaşan Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet aldı. Müsabakanın geri kalanında kalesinde 338 gol atan Kanarya, 368 gol kaydetti.

"Portekizli hakem Verissimo düdük çalıyor"

Maribor-Fenerbahçe karşılaşmasını Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Bellissimo'nun yardımcıları Pedro Martins ve Pedro Almeida. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe..