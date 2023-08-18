  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta

Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta

Yayınlanma:
Maribor - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta
Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki maçlarda temsil eden Fenerbahçe, kendi sahası olan Ülker Stadyumu'nda 3-1 galip geldiği Maribor ile rövanş maçına çıkacak. Rövanşı da rahat atlatmak isteyen Fenerbahçe, playoff galibiyetiyle adından söz ettirebilir. Tadic, Dzeko, Kent, Djiku'yu transfer eden sarı-lacivetliler bu isimleri sahaya sürmeyi planlıyor. Diğer taraftan; futbol taraftarları da maçın saatini hangi kanalda yayınlanacağını ve sahaya çıkacak olan muhtemel 11 oyuncuyu arama motorlarından araştırmaya baş

2023-2024 sezonunda üç pistte mücadele edecek olan Maribor, Fenerbahçe ile kozunu paylaşacak. Oyunla ilgili bütün detaylar merak uyandırıyor ve arama motorlarında aranıyor. Bu kapsamda en çok arana soru ise Maribor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? oldu..

Maribor - Fenerbahçe CANLI maçı izle - S Sport Plus

MARIBOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Maribor - Fenerbahçe karşılaşması 17 Ağustos Perşembe saat 21:15'te S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MARİBOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Maribor: Jug, Milec, Watson, Karic, Urata, Repas, Antolin, Bozic, İlicic, Skura, Jakupovic

Fenerbahçe: Altay, Mert, Djiku, Peres, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

"Avrupa'da 258. maç"

Maribor - Fenerbahçe CANLI maçı izle - S Sport Plus

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupası müsabakalarında 257 kez forma giydi. 98 galibiyete ulaşan Fenerbahçe, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet aldı. Müsabakanın geri kalanında kalesinde 338 gol atan Kanarya, 368 gol kaydetti.

"Portekizli hakem Verissimo düdük çalıyor"

Maribor-Fenerbahçe karşılaşmasını Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Bellissimo'nun yardımcıları Pedro Martins ve Pedro Almeida. Maçın dördüncü hakemi ise Helder Filipe.. 

Spor
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Moribor maçında ortalık karıştı: Fenerbahçe'den ilk açıklama geldi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Türk Takımları Avrupa Kupalarında Başarılı Performans Gösterdi
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu 3 ve 4. Hafta Maç Programı Açıklandı
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Koray Günter'i transfer etmek istiyor
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Theo Walcott, Southampton'da kariyerini sonlandırdı
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Gözlerin üzerinde olduğu o isimle imzalar atıldı
Fenerbahçe’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor! Gözlerin üzerinde olduğu o isimle imzalar atıldı